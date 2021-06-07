脸书决定再封杀特朗普账号两年……“他不会改变的”. June. 07, 2021 07:19. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 脸书4日表示，美国前总统特朗普（照片）的账户停止措施将维持2年。 脸书副社长尼克•克雷格当天在声明中表示，“考虑到当时情况的严重性，特朗普前总统的行为是严重的违规行为，应该受到这一处罚”。 脸谱今年1月因为时任总统特朗普煽动美国联邦国会骚乱，而无限期终止了特朗普的账户。但在5月6日，脸书的独立监督委员会表示，“无限期停止使用是不妥当的”，要求“在6个月内重新考虑适用于其他用户的规定”。对此，脸书提出了“停用2年”的新立场。 特朗普将于2023年1月获得重返脸书的资格。脸书表示：“如果专家认为他的回归不危及公共安全，将批准他的回归，如果在回归后违反规定，将受到包括永久停止在内的严厉制裁。” 特朗普通过电子邮件声明抗议称：“（相关措施）是对在去年大选中投票给我的7500多万人的侮辱。下次我在白宫时，将不再与脸书首席执行官马克•扎克伯格夫妇共进晚餐。一切都只是做生意。” 白宫对脸书针对特朗普的这一举措表示欢迎，并表示“特朗普前总统不会改变的”。白宫发言人珍•普萨奇4日在记者会上表示：“在过去的数年间，我们都亲眼目睹了他是如何使用社交媒体平台的。斑马不会在两年里改变自己的条纹。”

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