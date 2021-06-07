令人羞愧的显忠日，三流军队落后的组织文化不应再存在. June. 07, 2021 07:19. . 文在寅总统昨天在显忠日追悼词中表示，“最近军队内部存在劣质供餐的事例，还残存一部分军营文化导致人令人难过的含冤而死，对此向国民深表愧疚”，表示一定要纠正这种陋习。文总统来到被害副士官的追悼所所在的国军首都医院，再次向遗属道歉说：“国家没能守护，非常抱歉。”他对国防部长徐旭指示说：“要以这次为契机改变军营文化。” 显忠日是纪念为国捐躯的爱国志士和国军将士并进行追悼的日子。在那一天，国家元首和军队统帅不得不为韩国军队的丢人形象道歉。令被上司性骚扰的副士官做出极端选择的，令看到劣质供餐而将儿子送去军队的父母心碎的，就是当今大韩民国的军队。在显忠院的先烈面前，能够抬起头吗？ 虽然文总统笼统地说是“军营文化的陋习”，但这并不仅仅局限于劣质供餐或性骚扰事件。尤其是他是否必须特意加上“现在还残存……”这句话，也个是疑问。在保卫国家和国民的组织内，殴打、虐待、装备不良交货、兵役开后门争议、晋升腐败等各种杂音不绝如缕。因此，军队纲纪和战斗力逐渐松懈，就连最基本的任务——警戒态势也处处暴露出漏洞。 造成这一整体性缺陷的根本原因是韩国军队的三流组织文化。一旦出现问题就以“谁知道啊”急于掩盖的“封闭性保身主义”，荣誉归于上司、责任属于部下的“扭曲的阶级文化”，只要时间流逝万事皆结束的“军队式时间概念”仍然蔓延。这就是虽然堂而皇之地决心进行全面改革，像捅了马蜂窝一样闹得沸沸扬扬，但刚要忘记又会再次发生同样的事情的原因所在。因此，对年轻人来说，服兵役时间必然是“烂掉的时间”。 纵观古今中外，发达国家的军队在领先的人力、文化乃至技术等方面，一直发挥着引领国家发展的前卫作用。但韩国又如何呢？民间正堂堂正正地同世界展开竞争，但政府却囿于政治，忙于看别人的脸色，军队则在拒绝变化的情况下腐烂。虽然文总统表示，“我相信军队本身具备变化和革新的力量”，但军队早在很久以前就失去了国民的信任。我们不能再放任军队成为安于封闭主义的三流军队。

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