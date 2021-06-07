无责任的自由. June. 07, 2021 07:19. . 亲爱的人啊，自由是为了什么？ ——海伦•聂尔玲的《美好人生的挚爱与告别》 在我20多岁后期的时候，偶然遇到了一本书。生态主义、原教旨主义、和平主义经济学家以及曾是农民的斯科特•聂尔玲和他的伴侣、随笔家海伦•聂尔玲所著的关于人生的书。以我当时狭隘的经验和观点，那本书的极小部分，曾是知识分子的两个人一起相守度过一辈子，翻地、写书，直到死亡的瞬间，按照自己的信念和原则生活的故事打动了我。但多少次每当我重新拿起这本书读的时候，这一句会尖锐地刺入我的心。 这是斯科特•聂尔玲写给与身在美国的自己分开、正在欧洲旅行的年轻的海伦的信中的一句话。在一个陌生的地方，斯科特•聂尔玲撇开社会责任和他人的视线，和朋友一起旅行，并向享受“抛开人和事物像鸟一样自由”生活的海伦提出了关于自由本质的问题。而且，他还深刻领悟到了没有责任的自由的幻想。 只要我们穿着用剥削贫穷的东南亚孩子们制作的衣服，只要我们还生活在劳动者们在原可以阻止的事故中虚无地离开这个世界上，就无法摆脱这个社会的痛苦，“我一个人的自由”只不过是幻想而已。 在冥想过程中自然而然地接触到了佛陀的教诲。斯科特•聂尔玲的尖锐意见，使我想起了缘起法中一切都是相互依存的教导。我们反复回味着他的这句话：在认为比别人更出名、拥有更多、过着更美好的生活是自我实现的最高境界的今天，“不存在摆脱社会痛苦的人”。“自由就是可以从一种人生课题中选择另一种课题的机会。”(斯科特•聂尔玲)

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