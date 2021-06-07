“取得初期防疫成果的韩国和台湾，因感觉不到危急感，导致疫苗接种延迟”. June. 07, 2021 07:20. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “致命的疾病可能会引发世界卫生危机。” 2017年6月，国际政治专家法里德•扎卡瑞亚(57岁•照片)在自己主持的美国CNN招牌节目《法里德•扎卡瑞亚GPS》中提出了上述警告。此后不到3年，他的警告就因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)流行成为了现实。扎卡瑞亚在今年4月出版的《后疫情世界的十个教训》(Ten Lessons for a Post-Pandemic World•民音社)中强调了新冠疫情后国家间的合作。也就是说，应扩大多边主义，扩大公共服务，缓和因新冠病毒而加剧的世界两极化现象。 他关注的韩国新冠肺炎疫情应对情况如何？扎卡瑞亚最近在接受《东亚日报》的书面采访时评价说：“韩国认识到生物学上的威胁有多严重，迅速采取了应对措施。”他接着说，“我在写这本书的去年8月，韩国的新冠疫情扩散趋势非常低。取得了不亚于其他国家的防疫成果。” 他认为，韩国初期防疫成果良好的原因是接受社会管制的文化。他说：“东亚比较严格的文化带来了防疫的成功。相反，相对宽松的西方世界未能达到预期的原因也可以用文化来解释。”也就是说，无论政府的防疫政策多么出色，普通市民如果不相信并遵从，都是徒劳的。 他分析说，20世纪后期韩国的渐进民主化和经济近代化等国家力量也在防疫方面发挥了作用。他说：“韩国虽然是半岛国家，但实际上(被北韩阻隔)和岛屿没什么两样。中国台湾、澳大利亚、新西兰等没有陆上国境线的岛屿国家及地区的防疫成果相当不错。” 但是，这些国家及地区的疫苗接种率却低于美国、英国等国家。他指出：“像韩国这样在抗病毒战争中大获全胜的国家，政府和国民没有感受到危急感。因此导致了疫苗接种延迟的后果，真是讽刺。”美国等大流行初期防疫失败的国家在疫苗接种上拼命斗争，而韩国等国家却并非如此。他说：“韩国在全球疫苗开发中没能起到中心作用，仅靠自身的力量独自干。” 那么，今后的解决方法是什么呢？他提议称，韩国有必要迅速确保疫苗和鼓励接种。他还列举了在小小的社区药店、大型体育场、地铁站等地广泛接种疫苗的美国事例。他强调表示，“在美国，宗教领导人也敦促信徒们接种疫苗”，“承诺正常生活的恢复是让人们接种疫苗的强烈刺激。”

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