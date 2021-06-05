魏圣美：“因朱利安尼的性骚扰发言而生气 决定回归赛场”. June. 05, 2021 07:06. by 金東昱 creating@donga.com. “我认为自己不可能再回到球场。” 韩裔美籍高尔夫选手米歇尔•魏•韦斯特(31岁•原名魏圣美)在2019年与美国职业篮球(NBA)传奇杰里•韦斯特的儿子、金州勇士队高管约翰尼•韦斯特结婚后离开了球场。去年6月生下女儿后，她专心育儿。因手腕上的顽疾，实际上已经处于退役状态。但今年3月，她通过美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛起亚精英赛，时隔约2年后重返赛场。其原因是回归一个月前纽约市前市长鲁道夫•朱利安尼的发言。 目前正在参加LPGA巡回赛大满贯赛事—美国女子公开赛的她3日(当地时间)接受《纽约时报》(NYT)采访时表示：“因为朱利安尼前市长有带有性骚扰意味的发言，所以决定复出。” 朱利安尼2月出演某网络节目，称其为“有趣的故事”，回顾了2014年与魏圣美一起参与的职业癌症活动。朱利安尼表示，“魏圣美的推杆姿势吸引着摄影师。摄影师们正努力拍摄她的内裤。”她在推杆时一直保持低腰弯成“ㄱ”字的姿势。当时魏圣美在自己的社交网络服务(SNS)上写道：“在我面前微笑着称赞竞技能力的人，在背后却说‘内裤’，把我当成(性幻想)对象，这让我非常生气。” 魏圣美意识到，如果回归现役球员身份，将有充分机会向世界说出自己想说的话。她说：“实际上，我知道自己有很多话要说。我想对以10多岁高尔夫神童闻名于世时人们所不了解的女运动员的不平等和无知发表意见。”19日满一周岁的女儿也对她的复出产生了影响。她表示：“希望19日迎来第一个生日的女儿麦凯娜•卡迈莱•尤娜•韦斯特今后能成长起来，享受与男性同等的待遇。” 魏圣美在2014年美国女子公开赛上夺冠等，共获得了5个LPGA冠军。2004年她挑战美国职业高尔夫(PGA)时，还曾因性别对决而备受关注。但是在今年复出的比赛上，她却中途被淘汰，陷入了苦战。

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