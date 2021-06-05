不到40岁不能参加总统竞选，李俊锡支持率仍然一下子升至第四位. June. 05, 2021 07:06. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 在国民力量党代表（党首）选举中大获全胜的前最高委员李准锡在韩国盖洛普的“下届政治领导人支持率”调查中获得了3%的支持率。 韩国盖洛普1日至3日对1003名成年男女就今后谁是最适合引领韩国的政治领导人的调查，4日结果显示，李俊锡的支持率为3%，排在第四位,仅次于京畿道知事李在明（24%）、前检察总长尹锡悦（21%）和共同民主党前代表李洛渊（5%）之后。紧随其后的是国民之党代表安哲秀2%，前国务总理丁世均和无党派议员洪准杓均为1%。本次调查的可信度为95%，抽样误差为±3.1个百分点。 韩国盖洛普的调查方式不采用客观式，而是由回答者主观地直接说出所支持的候选人。这是李俊锡首次登上排行榜。但是，出生于1985年（36岁）的李俊锡今年未满40岁，这是宪法规定的总统选举被选举权标准，因此，如果不修改宪法，他就不能参加下届总统选举。 此外，R&Search4日受《每日经济》、MBN委托，1日和2日以1044名成年男女为对象进行了总统选举虚拟两者对决（可信度为95%，抽样误差为±3.0个百分点，详情请参看中央选举民意调查审议委员会网站）调查，尹锡悦获得43.8%的支持，在误差范围外领先于李在明（34.1%）。

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