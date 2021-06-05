全国教职员工暑假期间将接种“辉瑞和莫德纳”新冠疫苗. June. 05, 2021 07:06. by 李美智 image@donga.com. 韩国政府4日表示，将在暑假期间完成全国小学、初中、高中、幼儿园、儿童之家(托儿所)教职员工的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗接种工作。这是为了第二学期全面上学。由此，教职员工接种的疫苗将变更为接种间隔仅需3~4周的辉瑞、莫德纳新冠疫苗。 疾病管理厅厅长郑银敬在当天的新闻发布会上表示：“原定于7日开始的教师员工接种疫苗将从阿斯利康改为mRNA”，并说了上述这一番话。阿斯利康的接种间隔为11~12周，开学前很难完成第二次接种。 对于已经预约接种的30岁以上小学1、2年级、幼儿园、儿童之家教师(37.5193万名)将公布变更的接种日程。未满30岁的教职员工将按计划于15日至26日接种辉瑞疫苗。正在准备高考的高三学生将于7月接种的疫苗也被定为辉瑞。以4日0时为准，占全国国民13.8%的708.6292万人完成了第一次接种。 另外，关于使用预备名单接种剩余疫苗的问题，全国广域市道医生协会4日表示：“请同时通过社区医院拥有的预备名单和Naver、Kakao进行预约”，“按照截至9日使用现有预备名单的政府方针，很难进行正常的医院业务。”郑厅长就剩余疫苗出现混乱表示“非常抱歉”，并表示，“将认真讨论医疗界的意见。”

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