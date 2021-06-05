疫苗接种100天，恢复正常在望，但仍不能放松警惕. June. 05, 2021 07:06. . 今年2月26日开始的新冠疫苗接种项目到今天迎来了100天。到接种第99天的昨天为止，第一剂接种者为708万多名，全体国民的13.8%接种了疫苗。再加上即将接种的预约者，预计本月将有1300万名以上完成第一剂接种。政府希望，到9月为止，70%的国民完成疫苗接种，从而提前实现当初制定的11月达到集体免疫的目标。 韩国国内的新冠疫苗接种，事实上由于政府较晚才开始确保疫苗，所以起步较晚，速度也较慢。但在疫苗供给困难得到解决后，直到上个月停留在一位数的接种率急速上升，开始挽回初期的劣势。这得益于尽管担心疫苗产生副作用，但“不仅为了我，也是为了周围人安全”而挽起袖子的国民和先进的医疗基础设施。看到首先进行疫苗接种的国家在没有产生太大副作用的情况下进行了疫苗接种，这也提高了参与率。 疫苗接种的效果早已显现。对高危人群疗养医院和设施患者的优先接种工作结束后，一度上升近2%的累积致命率降至1.38%，濒临医疗崩溃的病床运用也有了宽裕。从下个月开始，以普通成年人为对象的大规模疫苗接种开始后，学生们将可以在第二学期全面上学，而且恢复正常的速度也将加快。 现在才开始看见长长的新冠隧道的尽头。虽然实行了禁止5人以上聚会的高强度保持社交距离的措施，但是连续三个月每天仍有500名至600名患者出现。大邱市在英国出现的变异病毒感染扩散之后，将“保持社交距离”上调到了二级。接种疫苗之后仍然得到确诊的突破感染事例也在不断出现。为了让疫苗接种能够按计划进行，应该与戴口罩、保持社交距离来控制病例增加规模。 即将实现集体免疫的主要发达国家正忙于确保今后两年的疫苗。因为不知道预防接种的免疫力会持续多久，因此需要追加接种（增效剂），再加上有预测说，新冠疫情不会终止，会像流感一样每年都流行。政府一方面要及时盘点，确保今年的疫苗供需不出现问题，另一方面要用长远的眼光确保充足的疫苗量，最大限度地提前恢复正常。

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