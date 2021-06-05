“果川4000套住宅”出了岔子，首都圈住宅供给出现动摇. June. 05, 2021 07:07. by 崔惠? herstory@donga.com. 执政党和政府取消了去年作为8月4日供给对策的一环、计划在政府果川大楼闲置地皮上建造4000套住宅的计划，决定在果川地区内另找地方。由于京畿道果川市市民的反对，政府的供给对策被更换，因此有人担忧，在居民抗议严重的首都圈的其他地区，事业的进行也有可能会受到阻碍。 共同民主党和国土交通部、果川市4日在国会举行党政磋商，接受了果川市的计划修改提案。果川市市长金钟天表示：“我们提议不在果川大楼一带提供住宅，将现在正在开发中的果川地区等现有开发事业地指定为新的宅地。”党政双方决定，在果川地区内建3000套，在其他地区建1300套，总共建设4300套。 党政决定在果川内另觅用地，是因为地区居民的强烈反对。政府表示，随着政府迁移到世宗市，将在政府果川大楼一带的闲置土地上建设公寓，但果川市民要求建设公园等居民便利设施，而不是公寓。由于该地区居民强烈反对，还发展成为针对金钟天的居民罢免投票。面对将于本月底或下月初进行的罢免投票，党政最终决定变更用地对象。 随着在首都地区出现政府供应计划因地方自治团体和居民的抗议而被取消的首个事例，反对舆论较高的其他开发预想地区也有可能会发生类似的事情。在文在寅政府任期末，房地产政策的核心——大规模供给有可能发生动摇。 政府公布，将在首尔市芦原区泰陵高尔夫球场和瑞草区首尔地方调拨厅和国立外交院用地、麻浦区西部驾驶证考场以及上岩数码媒体城（DMC）用地等地建立公寓，但遭到地区居民的强烈抗议。执政党相关人士表示：“果川市还能物色到可以替代的地皮来满足预定的供给量，但情况不如意的其他地区的事业可能会变得进展缓慢。”

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