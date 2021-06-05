在博洛尼亚找到的“意大利风味”. June. 05, 2021 07:07. by 金哉希 jetti@donga.com. 去意大利旅行的人很多，但真正去过博洛尼亚的人很少。虽然大部分是从米兰开始，到威尼斯、佛罗伦萨、罗马等线路旅行，但自称“奇异旅行者”的该书的作者很特别地选择了博洛尼亚。作为记者工作了20年，50岁的他迷上了意大利饮食，辞掉了工作，前往意大利进行料理留学，被当时停留一个月的博洛尼亚迷住了。被称为意大利人的精髓的奶酪和意大利火腿(Salami)开始的土地，鸡蛋和面粉混合而成的生面意大利面(Pasta)的圣地。这是作者从味道中寻找充满活力和笑容的幸福城市博洛尼亚的秘密的记录。 这本书唤醒了我们在意大利旅行或在韩国经常接触的意大利面和披萨背后隐藏的意大利人的匠人精神。例如，比萨的始祖意大利南式比萨必须严格遵守生面团(dough)不能太厚的标准，因此那不勒斯比萨协会认为比萨中心厚度超过3毫米，就不能称之为那不勒斯比萨，或者像把北部的西红柿肉酱—拉古(ragout•蔬菜炖肉)酱拌在南部意大利实心面(spaghetti)一样，往返于边界的食物是“不敬的食物”，这种思考方式体现了意大利人对食物的自豪感。罗马帝国灭亡后，意大利人在另一个地区开创了各自的历史，因此对他们来说，比起国家的认同感，自己所在地区的历史和传统更为重要。从中也可以看出居民们为了不失去地区饮食的特色而付出的努力。 从意大利面和披萨开始，火腿、奶酪、红酒等食物的故事，再加上在博洛尼亚邂逅的人们和在街上遇见的建筑和画廊等文化故事，也非常有趣。到处都是用红砖建成的建筑，被称为“红色城市”；因是大学原型开始的地方，所以被称为“大学城”；因美女众多，被昵称为“美女之城”的博洛尼亚，作者亲眼目睹和感受了这一切。

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