“你不是孤独一人…我会把自立的秘诀毫无保留地分享给你”. June. 04, 2021 07:21. by 李素妍记者 always99@donga.com. “一个人生活最大的负担就是‘准备房租(月租)’。我希望大家不要经历我所经历的错误。” 上月29日下午1时，在位于京畿始兴市的绿色雨伞儿童财团京畿儿童监护中心。 从父母去世的16岁开始就在委托家庭生活的李辉(化名•25岁)在镜头前悄悄吐露了自己的经历。今年1月，他年满24岁，以“保护结束”的身份独立生活。像李某一样在设施里长大的儿童、青少年中，因到年纪了而自立的人每年达2500多人。 “一个人生活后发现，最大的经济负担是房租。即使整整一个月都在打工，交完房租后也很紧张。为了省点钱，还辗转于考试院(指格局较小的居住用房间，为准备考试的人提供)。因为没有人告诉我租房贷款可以从哪里获取。希望大家提前了解并做好准备。” 绿色雨伞儿童财团从上月29日开始，通过Youtube视频为保护结束对象制作独立所需的经验技巧。李某也为了传达自己的经验参加了这个项目。 据悉，该内容制作是2018年自立的牟友珍(26岁)提出的创意。牟某首先传达了“想向即将结束保护的这些人分享能带来帮助的经验之谈和信息”的意思，财团方面欣然接受了。 当天一起拍摄的牟某透露了韩国土地住宅公社(LH)的全额租房贷款可以减少居住费用的“精品”信息。牟某笑着说：“刚开始因为无处可依，感到很茫然”，“我想成为有一天在世上独自站立的后辈们相信并依靠的‘姐姐(Eon-ni•非亲戚关系中女称)’或‘姐姐(Nuna•非亲戚关系中男称)’。”身穿干净利落的正装的玄镇(24岁)也表示：“虽然微弱，但希望有帮助，所以决定出演”，“我会如实讲述失败之谈。” 财团计划在制作YouTube视频的同时出版散文集。财团方面想和牟某等人一起详细地记录他们独立生活的旅程。参与写作的李辉说：“大多数自立的人因为经济困难放弃了自己的未来希望，投身于生计战线”，“虽然情况很困难，但是不想放弃成为演员的梦想。我希望通过自己的故事，传达‘我们也可以有梦想’的勇气。” “随笔的首句想以‘你不是孤独一人’开头。自己自立后的一年时间里，感觉像是被这个世界抛弃了。但是环顾四周，发现像我这样的朋友很多。我想对他们说，因为有可以依靠的前辈和朋友，所以随时都可以期待。”(李某•24岁)

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