MLB所有球员的队服上都印刻传奇击球手卢•格里克的画像. June. 04, 2021 07:21. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 2日(当地时间)，参加美国职棒大联盟(MLB)比赛的所有球员的队服左胸前都贴着特别的胸牌。胸牌上印刻着“LOU GEHRIG DAY(卢格里克日)”的字样和传奇击球手卢•格里克(纽约洋基队•1903~1941)的画像。在迎来MLB历史上首个“卢格里克日”之际，MLB为筹集帮助卢格里克病(肌萎缩性脊髓侧索硬化症•ALS•卢格里克氏症)患者的捐款而准备了活动。 今年3月制定的“卢格里克日”(6月2日)是96年前，格里克作为洋基队的首发1垒手出场，开启了连续2130场比赛出场大记录的日子。格里克恰巧在16年后的同一天离开了人世。 这是MLB第三次设立特定人物纪念日。第一个是美国体育史上首次打破黑白壁垒的杰基•罗宾逊日(4月15日)。成为善行象征的罗伯特•克莱门特被指定为第二个纪念日(9月9日)。 格里克是MLB第一个在洋基队获得荣誉背号(4号)的球员。1923年进军美国职棒大联盟，一直活跃在洋基队的格里克带领球队先后6次夺得世界大赛冠军。在17个赛季中，他共取得了击球率0.340(8001个有效击球，2721个安打)、493个本垒打、1995打点的成绩。1939年被诊断为ALS，同年7月宣布退役的他，以36岁最年轻的年纪入选了MLB名人堂。

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