三星电子半导体工厂在世界上首次获得英国碳信托“碳-水-废物减少”认证. June. 04, 2021 07:22. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子3日表示，在全世界半导体企业中，在国内外所有工厂中首次获得了英国碳信托(The Carbon Trust)颁发的“碳•水•废物减少(Carbon/Water/Waste Reduction)”权威认证。 碳信托是英国政府2001年为应对气候变化及减少碳排放而设立的环保认证机构。 三星电子以国内器兴、华城、平泽、温阳、天安等5个工厂为首，美国奥斯汀、中国西安、苏州、天津等国内外9个工厂获得了“碳•水•废物减少”认证，并获得了“三重标准(Triple Standard)”标签。三重标准标签需要企业满足3年内，降低业务点的碳排放量3.7%、用水量2.2%，以及减少废物排放量2.1%，同时还需满足各领域经营体系的综合评价标准，才能够授予。三星电子当天表示，与2018年至2019年各生产流程使用和排放的平均量相比，2020年碳•水•废物分别减少了9.6%、7.8%和4.1%，满足了标准。 三星电子DS部门可持续经营事务局专务张成大(音)表示：“将通过超细微工序基础低电力半导体、通过环保水处理复原地区生态系统、开发温室气体减排设备等，提高半导体事业的可持续性。”

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