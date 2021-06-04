日本：万名奥运志愿者辞职，医疗负责人纷纷辞职. June. 04, 2021 07:21. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 东京奥运会将于7月23日开幕，但志愿者和医疗负责人接连辞职。在举办城市东京都的议会中，反对7月份举办的议员也超过了半数。 据日本广播协会（NHK）、《东京新闻》3日报道，东京奥组委秘书长武藤敏郎表示，截至2日辞职的志愿者达1万人。虽然当初计划有8万名志愿者在比赛场地和运动员村等地支援奥运会，但由于集体辞职，志愿者人数减至7万人。 武藤敏郎就志愿者辞职的原因表示：“对新冠疫情感到不安肯定是（原因）之一。”2月23日前后约有1000名志愿者辞职，而从变异病毒开始流行的3月下旬开始，辞职者剧增。 不仅是志愿者，原计划在奥运会期间担任各赛场医疗负责人的医生（VMO, Venue Medical Officer）也陆续辞职。他们将被分配到各赛场，统管其他医疗人员。本届奥运会原计划安排40多人，但原计划担任VMO工作的医生们以工作忙为由纷纷辞职。组委会为确保后任VMO，已于上月向“日本急救医学会”要求推荐7名能予以协助的医生。 确保帮助赛场医疗负责人的医疗团队也是一个课题。日本广播协会报道说，组委会的目标是包括医生和护士在内，共确保7000人，但预计只能确保80%左右。 由于医疗人员不足，东京都正研究远程救助事故观众的方案。患者被送到现场诊所后，医生通过手机视频等观察患者，并向现场护士下达应急处置指示。在这种情况下，一名医生可以负责多个现场诊疗所，可以减轻医疗负担。 在担心奥运会开幕的呼声高涨的同时，东京都议会也表现出反对的氛围。2日召开的东京都议会各党代表质询时，第一党“都民第一会”主张再次延期举办奥运会，在野党日本共产党和立宪民主党则要求取消或再次延期。3党议员加起来共有71人，超过东京都议会定员（127人）的一半。《东京新闻》报道说，只要这些人团结在一起，就能通过阻止奥运会的决议案。 但是第一大党“都民第一会”（46名议员）是由特别顾问东京知事小池百合子领导的政党。很多人指出，只要小池百合子主张举办奥运会，该党就很难提出反对意见。

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