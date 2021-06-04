李在明方面欢迎“尹锡悦出场”，“越快越好”. June. 04, 2021 07:21. by 許桐準 hungry@donga.com. “越快越好。” 京畿道知事李在明的支持集团“李在明会”的核心议员3日接受《东亚日报》的电话采访时，就前检察总长尹锡悦进军政界一事做出了上述表示。这意味着如果尹锡悦正式重新开始政治活动，就会自然而然地与李在明形成一对一的格局，李在明在党内竞选中也会获得支持。 据说，李在明派系议员在最近举行的会议上把尹锡悦加入国民力量党视为既定事实，讨论了应对方法等。在最近的各种舆论调查中，李在明和尹锡悦正在争夺第一位。一名重量级议员表示：“反正在正式选举中必然会和尹锡悦较量，在这种情况下，党内舆论必然会倾向于‘谁能打败尹锡悦’。”也就是说，尹锡悦参选可以平息党内不断提出的竞选延期论，也可以对向李在明集中党内支持起到积极作用。 帮助李在明的另一名议员表示：“想象中的敌人开始露出实体，一旦出现外部敌人，（内部）团结一致是理所当然的招术。”另外，对于共同民主党代表宋永吉就前法务部长曹国事件进行道歉后，集中攻击尹锡悦的动向，李在明方面也表示欢迎。 在曹国的回忆录出版之后，与一致“袒护曹国”的前代表李洛渊、前国务总理丁世均不同，李在明克制相关言论，也是出于同样的原因。李在明方面相关人士表示：“提及曹国前部长本身就等于是在帮助尹锡悦前总长，为了在正式选举中获胜，重要的是扩大外延，这一点也产生了影响。” 执政圈内很多人观测说，如果尹锡悦正式登上舞台，就会开始严格的检验，尹锡悦的支持率也会自然下降。一名执政党议员说：“李在明知事虽然也参加了上次的大选，是一位经历了十多年检验的政治家，但是对尹锡悦前总长的检验现在才刚刚开始。”

한국어