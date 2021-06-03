“和平少女像”展览时隔6年再次在日本东京举行. June. 03, 2021 07:26. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 本月末，在日本首都东京将举行历史上第二次“和平少女像”展览。这距离少女像制作者金云京、金瑞京作家2015年1、2月在东京练马区古藤画廊举行首次展示会，已过去6年。日本整体上，2019年8月在名古屋举行的国际艺术节“爱知三年展”上展出的少女像，因右翼的强烈抗议，展览仅举行3天就被迫中止，时隔2年再次举行，因此备受关注。 2日，“和平少女像”展览推进委员会方面表示，决定从25日开始在东京新宿区某美术馆展示少女像，为期约10天。推进委员会相关人士表示：“在东京展出后，还将在名古屋(下月6日至11日)、大阪(预定于8月)等主要大城市举行展示会。” 推进委员会方面表示：“与2年前名古屋展示时一样，此次东京展示也因右翼势力的妨碍，准备工作并不顺利。”推进委员会方面解释说，当初计划今年2月在东京举行展览，但由于右翼势力的威胁和抗议，再加上新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，所以推迟到了本月。该相关人士表示：“不能排除像名古屋展示时那样，出现最坏的情况，在展示后中断”，“大规模宣传展示场所、日程等并不容易。 东京展会的日程也有可能变更。” 金瑞京作家在与《东亚日报》的通话中表示：“正在考虑通过在线视频会议参加东京展示会的方案。”他强调说：“今年是少女像制作的第10年，也是已故金学顺老人的慰安妇受害事实第一次被世人知道满30年的意味深长的一年”，“希望作品中所蕴含的和平的信息能在日本社会广泛传播。” 两年前主管名古屋展览的时任爱知三年展艺术总监津田大介(48岁)也对记者表示：“右翼势力理解不了不能回避战争历史，应该直面历史，这一点令人遗憾”，“即使是为了发展成为健全的民主主义国家，也不能害怕少女像的展示。”

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