现代Glovis构建全球首个电动汽车特色运输解决方案. June. 03, 2021 07:27. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 2日，现代Glovis表示，已经构建了为电动汽车量身定制的海上运输解决方案。这在世界范围内尚属首次。电动汽车与内燃机车不同，电池组广泛搭载在车辆底部，运输过程中需要细心注意。如果车辆底部受到强烈冲击或受到外部损伤，不仅车辆价值下降，运输过程和消费者交付后也可能会引发安全事故。 现代Glovis公司考虑到这一点，制定了考虑到电动汽车特性的装船标准，并适用于作业现场。如果电动汽车装船，在装船预约书上标记了意味着电动汽车的“EV”字样，以便工作人员准备电动汽车装船过程。提前共享车辆信息、电池充电率、货主要求事项等，在运输过程中也会定期掌握电池充电状态、外观管理等。 不仅与货主公司共享运输中发生的信息，还提供船内电动汽车装运舱的温度和湿度信息，有助于货主公司在装运前制定合适的电池充电量标准。另外还制定韩国船级和安全的电动汽车海上运输的标准，并义务性地进行了每年4次以上的事故预防及紧急状况应对训练。 现代Glovis去年运送了约18万辆电动汽车。这是世界电动汽车海上运输量的40%。随着全球电动汽车普及的日益活跃，预计电动汽车海上运输需求将进一步增大。

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