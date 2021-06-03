“阿斯利康剩余疫苗”从4日开始优先分配给60岁以上人群. June. 03, 2021 07:27. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 从4日开始，因所谓的“no-show(不履行预约)”等产生的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)剩余疫苗将优先分配给60岁以上的高龄层。中央防疫对策本部2日在新闻发布会上表示：“修改了阿斯利康委托医疗机构预防接种施行方针”，“从4日开始，疫苗预备名单将只针对60岁以上人群进行运营。” 根据该方针，在4日以后接种新冠肺炎疫苗时剩下的疫苗剩余量将优先接种预备名单上登记的或到医院就诊的60岁以上人群。此后，只有剩余量剩余时，通过Naver、Kakao等智能手机应用程序(APP)申请的未满60岁的人才能接种疫苗。此前无论年龄大小，给申请者提供接种机会的剩余疫苗也确立了“高龄者优先”的原则。 中央防疫对策本部就制定此次方针的理由表示：“上半年(1 ~ 6月)接种目标中最重要的是尽可能多地接种60岁以上老人。”除阿斯利康外，最近以预备军、民防队员为对象开始预约的扬森新冠疫苗也将适用同样的高龄层优先标准。 60岁以上高龄层接种疫苗的事前预约到3日为止，计划到19日为止结束接种。截至2日0时，60~74岁人群的接种预约率为74.9%。从年龄层来看，70~74岁占78.8%、65~69岁占76.6%、60~64岁占71.2%，在所有年龄层都超过了70%。 另外，政府决定允许提前部分阿斯利康疫苗的第二次接种周期。新冠肺炎预防接种应对推进团预防接种管理组组长洪正益(音)表示：“阿斯利康疫苗的第二次接种劝告时间为8~12周，但调整许可范围为4~12周”，“如果实不得已脱离劝告期，在第一次接种后4~8周内接种的情况也可以进行调整。”但政府所说的“不得已的理由”是海外出差等，以暑假日程等理由则不允许调整接种日期。

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