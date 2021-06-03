文在寅向四大集团表示感谢，应以清除国内投资障碍来回报. June. 03, 2021 07:27. . 韩国总统文在寅昨天将三星电子、现代汽车、SK、LG四大集团的代表请到青瓦台，并表示：“多亏你们一起出席，韩美首脑会谈取得了很好的成果。”四大集团在首脑会谈期间决定对美投资44万亿韩元，为韩国政府在安保、对朝等问题上取得所希望的结果提供了帮助，文在寅对此表示感谢。文在寅在就任的第一年和第二年曾邀请过多名企业人士到青瓦台，但与四大集团单独会面还是第一次。 当天，文在寅在评价此次首脑会谈的意义时说：“韩美两国的关系发展到更全面的尖端技术、产品的全球合作，具有深远的意义。”他还表示：“多家企业大幅增加对美投资，有不少人觉得，这会相应导致对韩国投资的减少，令韩国失去就业机会，大企业带头，中小、中坚合作企业同伴走出国门，向那边出口零部件、材料和装备，会在国内创造更多工作岗位。” 5月首脑会谈结束后，美国总统拜登逐一点名表示有意对美国进行投资的四大集团有关人士的名字，接连表示“谢谢”，但韩国国内有人抨击说：“被美国夺走了数万个优质工作岗位。”但是，美国正在加快构建排除中国的全球供应链，并且强力推进鼓励购买本国产品的“购买美国货”政策，因此韩国企业扩大对美投资可以说是不可避免的选择。 尽管如此，四大集团在半导体、电池、生物等“BBC产业”加强对美合作方面仍存在不小的风险。也不能排除，韩国的最大贸易伙伴、四大集团的最大市场——中国进行牵制的可能性。部分企业工会还以国内业务减少为由，反对扩大海外事业。 考虑到这一点，文在寅总统不能停留在对大企业“表示感谢”的程度上。如果通过韩美首脑会谈确认了企业竞争力就是“国力”这一现实，就应该先为韩国企业可以自由投资并创造工作岗位的国内环境打下基础。这就是需要修改僵硬的每周52小时工作制、完善重大灾害处罚法等实质性的制度改善的原因所在。如果当面说“谢谢”，背后却用各种限制规定束缚企业，将很难避免“企业做出事情、政府只想搭顺风车”的批评。

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