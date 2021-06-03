人生的暴风雨. June. 03, 2021 07:27. . 人生怎会只有温暖的春天？人活着，必然也会遇到剧烈的暴风雨。这幅画中以大海为背景，出现了年轻男女。也许是暴风雨即将来临，满天乌云，男人却不加理会地站在露台外边。背向着男人的女人将身体靠在室内的靠背上，只凝视画面外的观众。他们到底是谁，在这个阴雨天做出这样的举动？ 雅姆·蒂索是19世纪的法国画家，但他在英国取得了财富和名声。移居的第二年，他获得巨大成功，在伦敦购买了住宅。他的画感性地捕捉上流社会面貌，虽然没有受到批评家的欢迎，但却很受欢迎。这幅画描绘的是蒂索人生中最灿烂的春天，模特是画家本人和他的女神凯瑟琳·牛顿。 凯瑟琳是一名22岁的年轻而有魅力的爱尔兰女性，但她已经离婚，生了两个私生子。第二个孩子被认为是蒂索的孩子，这幅画是在她和孩子们搬进蒂索的家之后画的。两个人一开始同居，指责和嘲笑便铺天盖地而来。因为，从当时的社会常识上看，成功的专业画家与育有私生子的离婚女在一起生活，是很难接受的事情。 两人不顾世间的偏见和指指点点，热恋着，度过了人生中最幸福的时光。这幅画捕捉到了恋人之间打斗的场面，蒂索在画中把凯瑟琳展现得比任何人都尊贵可爱。背景的暴风雨暗示着恋人之间常有的琐碎矛盾。和看起来很忧郁的男生不同，女生好像是打算马上和解，脸上露出游刃有余的表情。 正如图画的题目一样，暴风雨总会过去。两人以为，再大的风雨也可以一起战胜。但人生哪能如愿？随着患有肺结核的凯瑟琳在28岁时去世，两人6年的幸福也落下了帷幕。那是一场过于残酷的暴风雨。

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