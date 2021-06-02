韩国造船海洋-三星重工业仅5个月就超过去年全年订单业绩. June. 02, 2021 07:28. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 韩国国内造船企业接连成功承揽大型船舶订单。 现代重工业集团的造船事业中间控股公司韩国造船海洋1日表示，上月28日和31日接到了相当于1.36万亿韩元的12艘船舶订单。 此次承揽的船舶包括4艘大型液化天然气(LNG)运输船、2艘超大型液化石油气(LPG)运输船等，从欧洲、大洋洲、非洲的船运公司那里得到了订单。预计到2024年为止，在蔚山现代重工业和现代尾浦造船完成建造，并交付给船运公司。 继上月31日之后，三星重工业也于1日公布了大规模订单成果。三星重工业上个月31日从大洋洲的船运公司那里以4170亿韩元的价格接到了2艘LNG运输船的订单，1日又以5290亿韩元的价格接到了4艘大型集装箱船的订单。大型集装箱船可装载1.3万个20英尺集装箱，在庆南巨济市造船厂建造，到2024年2月为止依次交付。 由此，今年确保了59亿美元(约6.5271万亿韩元)的工作量，仅用了5个月就超过了去年全年的订单业绩55亿美元，达到了今年的目标91亿美元的65%。 造船企业的订单前景非常光明。据造船海运行情分析企业克拉克森调查公司透露，今年1~5月，全世界订购的船舶为1795万CGT(标准货船换算吨数)，达到了去年全体订购量2150万CGT的83%。得益于海上运输需求和能源开发增加的相关船舶订单也值得期待。 今年以来，随着船舶订单的大幅增加，国内造船业界期待收益上升。据克拉克森调查公司透露，去年11月新造船价格指数(Newbuilding Price Index)为125.0点，上月末为136.1点，创下了2014年12月以来的最高水平。新造船价格指数越大，说明船价上涨幅度越大。

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