自主开发宇宙又向前迈进了一步…“NOORI号”以完整体耸立在发射台上. June. 02, 2021 07:27. by 高兴=金敏洙•赵承汉=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 预定于10月发射的韩国型运载火箭“NOORI号(KSLV-2)”首次以完整体耸立在发射台上。虽然不是实际发射的飞行模型(FM)，而是认证模型(QM)，但两个模型拥有相同的形体和设计结构，从这一点来看，NOORI号事实上首次竖立在了发射台上。 科学技术信息通信部和韩国航空宇宙研究院1日表示，将在全南高兴罗老航天中心着手进行为发射NOORI号而新构筑的第二发射台认证试验。如果到7月为止的发射台认证试验成功，预计NOORI号将按计划于10月飞往宇宙。 当天上午被运到发射台的NOORI号认证模型被竖立在被称为“Umbilical Tower”的垂直型建筑物上，呈90度。Umbilical Tower是供应起立在发射台上的发射体推进剂和天然气流等的建筑物，高度达48米。 NOORI号是长47.2米、重200吨的太空运载火箭(宇宙发射体)，可将1.5吨的人造卫星运送到600~800公里的低轨道(LEO)。具备300吨级推力的第1级装有4个75吨级液体发动机，第2级装有1个75吨级液体发动机，第3级装有7吨级液体发动机。从2010年开始，投入1.9572万亿韩元进行开发。 1日，由NOORI号认证模型起立的第二发射台，从初期概念到设计、制作，都是由国内技术自主研发，具有重大意义。2013年曾作为罗老号发射台使用的第一发射台是从俄罗斯获得设计图纸后制作的。 到下个月为止进行的发射台认证试验是观察NOORI号和发射台是否具有实际发射前功能的阶段。从组装洞中走出来的NOORI号耸立到发射台开始，将分为7个阶段，包括检查推进供给系统功能、补充和排放推进剂、分离运载火箭固定装置等。 科学技术信息通信部航天技术课长黄成勋(音)表示：“继3月成功完成NOORI号的第一级认证模型的综合燃烧试验后，如果认证模型和在发射台进行的此次试验取得成功，将完成NOORI号的性能验证和发射台性能验证。”

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