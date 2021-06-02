日本高尔夫代表队“旭日旗队服争议”. June. 02, 2021 07:28. by 李憲宰 uni@donga.com. 有人指出，参加东京奥运会的日本高尔夫代表队的队服设计让人联想起旭日旗。 上月31日，日本高尔夫协会举行了球衣记者发布会，在协会网站上贴出的女选手的球衣中，包含了让人联想起旭日旗的45度方向的条纹。女子队教练服部道子解释说：“以倾斜的条纹为基础，这是日本的太阳升起的形象。”旭日旗被认为是日本军国主义的象征，但日方主张是幸运的传统图案。

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