韩国的现实：出现32年来最大的出口增长，就业却只增加了打工岗位. June. 02, 2021 07:27. . 韩国上个月的出口额为507.31亿美元，与去年同期相比增长45.6%。据关税厅数据，这是自1988年增加52.6%以来，32年零9个月来的最大增幅。据此，经济合作与发展组织当地时间5月31日时隔两个月将今年韩国的经济增长率预测值上调0.5个百分点至3.8%。但在雇用领域，却只增加了“官方兼职”，作为经济“腰部”的三四十多岁的人群的工作岗位持续减少。必须看到，核心劳动阶层被排除在雇佣市场之外，这种结构性矛盾固化的可能性正在越来越大。 虽然出口额连续7个月增加，但连续两个月增加率超过了40%还是历史上第一次。半导体、汽车等主力产品正在取得超越基底效果的成果。这种增加趋势应该也反映在雇佣指标上。但现实却正相反。优质工作岗位减少，青壮年雇佣情况变坏了。根据企业评价企业“CEO得分”，今年第一季度309家大企业的正式员工数减少了11710名。4月份就业者小幅增加，但三四十多岁就业者的工作岗位却减少，青年失业率也没有出现改善的迹象。 但是，本应创造工作岗位的企业却流向海外。据国会预算政策处统计，最近7年里，在海外设立的法人超过2.2万家，但返回国内的企业只有84家。韩国招牌企业在韩美首脑会谈期间公布了向美国当地投资44万亿韩元的计划。虽然这是根据全球战略做出的决定，但也应该说，它不可避免地导致国内投资和工作岗位余力降低。 政府从2014年开始实施《调头法》，让已经进军海外的企业重新回到国内。但是支持方案仅限于对国有土地的租赁提供便利，并发放部分补贴。在高水平的法人税和劳动、环境规制依然如故的情况下，企业很难为了得到几项支援而回国。据全经联透露，在进军海外的1000家销售业绩良好的企业中，有意返回国内的企业仅占3%。 根据监查院5月31日公布的《中长期财政管理制度运营实态》，雇佣保险的赤字在今后5年间将接近19万亿韩元。也就是说，失业补贴已经超出了可以承受的水平。尽管如此，政府却不断增加利用税金创造的工作岗位，对创造雇用条件却似乎漠不关心。在明年总统大选即将到来之际，政界内也很难讨论工作岗位问题。如果能将“善心现金”的一半投入到创造工作岗位上，雇佣问题将会比现在有所改善。

한국어