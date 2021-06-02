母鸡的母爱. June. 02, 2021 07:28. . 有时候作品给人的观感会与作家的意图有出入。黄善美作家的《走出院子里的母鸡》就属于这种情况。作家的意图是“想做点什么但没能做到的人，思考自己的人生、尽全力去做，却无法做到”这一内容。所以她对读者们把焦点集中在母爱上感到很吃惊。这是没有办法的事情。意义是读者自己产生的。作品面世后，作家也只不过是一个读者。 实际上，说母爱是小说的主题也不为过。养鸡场扔掉的母鸡孵化鸭子下的蛋当上了妈妈。虽然不是自己生下的蛋，但冒着生命危险孵了出来，所以就是自己的孩子。母鸡对于在自己怀中而不是肚子里出生的孩子来说，比真妈妈还像一个妈妈，就像是待孩子如掌上珍珠交给世界的人。不，不仅仅是这些。母鸡把鸭子安全送走后，将自己交给了黄鼠狼。“来，把我吃掉吧。这样就能喂饱你的孩子。”她为自己的孩子献身，最后为黄鼠狼的孩子献出了自己的身体。无论是谁的子女或父母，读者们被这部小说感动并不奇怪。 但是，我们在读这本小说时却极力回避了一个问题。这就是人类的暴力性。主人公母鸡是谁？她被关在养鸡场铁丝网里，一年十二月生蛋，一旦不能生蛋，就被遗弃成了废鸡。人饲养并剥削这样的鸡和动物，是生养后代的基本权利。自己推崇母爱的价值，却剥夺其他生命的母爱，这与小说中的黄鼠狼有何不同。而且，黄鼠狼是被困在食物链中，但人类并非如此。这样看来，《走出院子的母鸡》是一部唤起人类暴力性的令人不舒服的小说。与作者的意图无关，将这样的伦理上的不舒服埋在小说深度，既是这部小说的优点，也是它的深刻之处。

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