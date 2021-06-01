名分和被恶意利用的历史. June. 01, 2021 07:33. . 以色列和巴勒斯坦哈马斯签署和平协定的消息传出后，立刻出现了中国准备进攻台湾的报道。中国的名义是“一个中国”。如果代入我国的情况，韩半岛在很长一段时间内一直是一个国家，问题在于方法和过程，统一是民族的、历史的课题，没有人会否认这一事实。 但是中国和台湾是一个中国吗？中国黄河流域是地球上文明发达最早的地区之一。黄河文明使国家快速诞生，并使强有力的中央政府、严密的行政网比世界上任何地方都迅速、彻底地得到发展。通过征服或驱逐周边的其他民族，拓宽了中国这个国家的领域。 但是，台湾在很长一段时间内都不在中国的关注范围之内。台湾的地形非常险峻，险峻的高原地区也很多。原住民们与文明地区被孤立后，长期享受着独立的文明。曾在台湾国立博物馆看过16世纪欧洲人画的台湾土著人生活的速写。想到我们所熟悉的中国文明，笔者觉得十分陌生和异质。也可以说是相当原始的，台湾土著人以坚韧和凶猛而闻名。荷兰人在16世纪来到这里建立了城市。汉族真正的移居是从明朝灭亡时抵抗到最后的郑成功移居开始的。郑成功赶走了荷兰势力，接收汉族移民建立了郑氏王朝。也有人推测，朝鲜后期流行的情感记录“郑道令”是台湾郑氏王朝故事以讹传讹的说法。 对台湾的汉族王朝无法置之不理的清朝在17世纪末侵略台湾，并把台湾划为行政区域。在第二次世界大战后，蒋介石领导的国民党政府被共产党军队打败，进入了台湾。就这样开始了现在的中国与台湾的对立。 历史总是为战争的名分而被恶意利用。不是历史的正当性，而是为了未来明智的解决对策是什么呢？

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