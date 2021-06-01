“美国通过丹麦窃听默克尔等欧洲政客”. June. 01, 2021 07:34. by 李恩澤 nabi@donga.com. 丹麦媒体上月30日(当地时间)报道称，美国国家安全局(NSA)在2012~2014年期间，与丹麦国防情报局(FE)联手，对德国总理安格拉•默克尔等欧洲高层政官界人士进行了窃听。当时现任美国总统乔•拜登在奥巴马政府担任副总统。 丹麦公共广播电台DR和德国媒体当天报道说，NSA和FE通过被称为“Dunhammer行动”的监视项目，对德国、法国、挪威、瑞典等欧洲国家的政界人士和高层官员进行了监视。据报道，NSA利用丹麦网络电缆网和被称为“皇冠宝石”的丹麦间谍系统，对默克尔总理、时任德国外交大臣弗兰克-瓦尔特•施泰因迈尔、时任德国在野党代表的费尔•施泰因布吕克等人进行了窃听。NSA不仅收集了他们的电话通话内容和短信，还收集了聊天应用程序信息等“通过智能手机可以获得的一切”。 被报道为窃听对象国的国家一致愤慨地指责美国和丹麦。瑞典众议员延斯•霍尔姆表示：“这是极其可憎和荒唐的事件。”挪威社会党党首吕斯巴肯表示：“这是严重而不安的背叛行为。”德国联邦议会下院议员帕特里克•詹斯布克表示：“我怀疑怎么会发生这样的事情。”英国等欧洲媒体一致报道了此次事件，而美国主要媒体直到当天也没有报道相关报道。 NSA窃听风波并非第一次。曾在NSA和美国中央情报局(CIA)担任计算机工程师的爱德华•约瑟夫•斯诺登，2013年揭露了NSA的民间监察项目“棱镜”。斯诺登上月30日在推特上表示：“拜登总统深度参与了此次丑闻。”

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