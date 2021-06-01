韩国执政党将修改财政准则以发放全体国民补贴. June. 01, 2021 07:33. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 据悉，执政党为了给再次发放全体国民灾难补贴的第二次补充预算案造势，正在讨论旨在部分修改“韩国型财政准则”的方案。这是因为，虽然企划财政部去年10月表示，将从2025年开始适用国家债务比率为国内生产总值（GDP）的60%的财政准则，但国家债务比率有可能比预想的更快上升。 执政党相关人士5月31日表示：“考虑到国会正在讨论的损失补偿法，到2025年国家债务比率很难维持在60%以下，正在讨论在财政准则立法讨论过程中，将例外条款具体化的方法等。”根据财政准则，如果国家债务比率超过60%，政府必须大幅减少国家支出。 根据计划财政部等的统计，作为3月第四次灾难补贴的第一次补充预算，到2024年的预想国家债务比率已经迫近59.7%。如果再加上第二次补充预算，很可能在2025年之前超过“马其诺防线”的60%。 结果，为了共同民主党正在讨论的9月中秋节前后发放的全体国民灾难补贴，不得不部分修改财政准则。据悉，27日在青瓦台举行的国家财政战略会议上，也有人在发言中提出：“如果开始讨论补充预算，在野党可能会比任何时候都集中针对财政健全性展开攻势，因此必须做好应对准备。”文在寅总统当时在会议上表示：“有必要至少保持财政扩张基调到明年。” 由此，共同民主党表示要在发放全体国民灾难补贴前修改财政准则。该党院内代表尹昊重曾表示，“第二次补充预算将对韩国经济起到特级润滑油的作用”，当天他在最高委员会议上表示：“将谋求补充预算等财政对策，以使今年夏天低迷的实体经济恢复活力。” 执政圈内部也有要提高财政准则标准的呼声。共同民主党的一名二次当选议员表示：“因为经济合作与发展组织的平均值大约是80%，有必要讨论韩国型财政准则制定的60%是否妥当。”

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