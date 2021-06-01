韩国执政党单独处理金浯洙听证报告……文在寅总统批准任命检察总长. June. 01, 2021 07:34. by 許桐準, 黃炯? hungry@donga.com,constant25@donga.com. 共同民主党31日单独通过了检察总长候选人金浯洙的人事听证经过报告。文在寅总统计划1日批准对金浯洙的任命。由此，文在寅政府上台后未经野党的同意通过听证报告的部长级人士增加到了33名。 国会法制司法委员会当天在国民力量党议员没有参加的情况下举行了全体会议，通过了听证报告。从会议开始到结束还不到三分钟。国会法司委执政党干事朴柱民议员代替法司委委员长尹昊重执掌了议事棒。朴柱民在会议结束后表示：“已经举行了人事听证会，法律规定的时限已经结束，很难接受在野党关于再次举行听证会的要求，今天不得不开会，等了10分钟，因为（在野党）没来，就开了。” 金浯洙的听证会于26日举行，但朝野议员之间的心理战已经蔓延到距离身体冲突只有一步之遥的程度，最终没能举行，文在寅要求以31日为期限重新提交听证报告。国民力量党表示：“只有再次举行听证会，才能通过听证报告。”但共同民主党强行单独通过。 国民力量党表示强烈反对。该党法司委委员们表示：“共同民主党的单方面行为超越傲慢和独断，展示了议会独裁的精髓，因为文在寅政权‘无道’‘无法’的形态，大韩民国的法治遭到抹杀，公正的正义就此失去了立足之地。”

한국어