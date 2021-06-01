古里亚秘书长：“房价-家庭负债-老龄化是韩国的不安因素”. June. 01, 2021 07:35. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 从2006年开始担任经合组织(OECD)秘书长职务的墨西哥出身的安赫尔•古里亚(72岁•照片)将于1日卸任。作为OECD最长寿的首脑，他在上个月28日(当地时间)接受韩国驻法国媒体的视频采访时，逐一发表了即将卸任秘书长的感想和15年来感受到的有关韩国的意见。继任者是澳大利亚前预算部长马蒂亚斯•科曼(51岁)。 古里亚秘书长评价说，作为OECD秘书长经历的韩国是“最具戏剧性变化的国家象征”。他表示，“韩国在半导体、信息技术(IT)、人工智能(AI)等很多领域的发展给人留下了深刻的印象”，“经常对很多政府说，‘韩国值得骄傲，应该共享其秘诀’。” 古里亚秘书长接着对韩国的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)防疫也给予了比较宽容的评价。他笑着说：“韩国成功管理了新冠病毒大流行，其结果在明年的经济展望中也会取得不错的成绩”，“希望共享韩国的秘诀。” 但他补充说：“(新冠病毒大流行以后)到经济复苏变得明确为止，不要停止刺激经济。经济扶持政策的时机非常重要。”另外，对于目前停留在10%的韩国疫苗接种率，他表示忧虑称：“一般疫苗接种率较低的国家确诊患者数量较多，而韩国疫苗接种速度缓慢，确诊患者数量较少，是一个特殊的组合。” 他强调称：“虽然新冠病毒的扩散规模小，可以争取时间，但现在提高疫苗接种率真的很重要。”他表示，“大家都安全之前，谁也不安全”，“发达国家应向发展中国家提供疫苗供应、采购资金、疫苗生产设施建设等全方位支持。” 古里亚秘书长指出，韩国经济的不稳定因素包括“房地产”、“家庭负债”、“社会老龄化”等。他表示：“房价问题和非政府或企业的‘家庭’负债令人担忧。”他接着说，“低生育高龄化导致生产效率低下”，“人们越来越月长寿，工作时间也越来越长，因此工作的形态、环境、条件都发生了变化，这也是一大挑战。” 古里亚秘书长提出的解决方法是“扩大保育基础设施”。他说：“为了让女性生产后也能继续工作，应该集中投资于日托中心(保育设施)”，“为了提高生产效率，迫切需要支持生育女性的再教育、提高业务能力的政策。” 他指出，今后人类要斗争的最大敌人是“气候变化”。他强调表示，“现在我们的第一义务是与新冠病毒作斗争”，“但更重要的义务是为了未来一代，必须克服全球气候变暖问题。” 他接着强调说：“我从老早开始就一直说，应该对碳制定高额的价格”，“应该灵活运用碳税、排放权交易制度，同时应该中断政府对化石燃料产业进行补贴的方式。只有这样持续增长才是可能的。”古里亚秘书长表示：“15年来，最有意义的事情不是单纯的增长，而是为了‘质的增长’，即消除财富两极化，一直以来都十分重视包容性增长。”

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