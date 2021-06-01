“PSG波切蒂诺主教练将辞职”. June. 01, 2021 07:34. by 李元洪 bluesky@donga.com. 据悉，传闻将重返孙兴慜(29岁)效力的托特纳姆热刺队的巴黎圣日耳曼队(PSG)主教练毛里西奥•波切蒂诺(49岁•照片)表明了辞意。 31日，足球专门媒体《进球网》报道称，波切蒂诺教练表明了离开PSG的意向。据悉，波切蒂诺想要离开的原因是，因欧足联(UEFA)冠军联赛4强出局等未能达到球队预期的成绩以及限制引进球员等相关的主教练权限等，与俱乐部之间产生了不和。 波切蒂诺教练的下一站极有可能是热刺队和皇家马德里队(皇马)。托特纳姆热刺队已经与波切蒂诺主教练进行了接触。2014年至2015年在托特纳姆热刺队执掌教鞭的他，充分了解现有球员的优缺点，只要回归就能很快适应。但是热刺队的战斗力减弱等是绊脚石。 皇马依然拥有世界最高水平的球员，因此可以期待取得最好的成绩。据悉，除了波切蒂诺主教练外，皇马还把前国际米兰队主教练安东尼奥•孔蒂、二线队主教练劳尔•冈萨雷斯等人列入候选名单。目前PSG与波切蒂诺的合同期限还剩下1年，如果对方要求巨额违约金，波切蒂诺的行动势必会受到阻碍。

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