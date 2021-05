饱含手温的如画般的电影温暖地传播开来. May. 31, 2021 07:19. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 26日在韩国上映的动画电影《烟囱小镇的普佩尔(Poupelle of Chimney Town)》制作时间长达10年之久。2016年在日本率先发表了同名画册。乍一看像是根据画册改编的电影,但事实并非如此。电影制作人兼画册作家西野亮广(41岁)在接受《东亚日报》采访时表示:“2011年首先写了电影剧本。画册是电影的衍生产品(spin-off)。” 不是以先原作、后衍生产品,而是以先衍生产品、后原作的方式进行,这一点非常独特。他说:“从电影的情况看,故事情节达到趣味性需要一定的时间。但是画的魅力在1秒钟内就能传达。要想吸引非粉丝的眼球,就需要画的力量。” 如他所愿,画册大受欢迎。在日本销量约70万册,成为畅销书。很多人认为抒情插图特别漂亮。这得益于他独创的工作方式。他说:“历经4年,共与33名作家携手制作了画册。”当他完成故事和粗略的素描后,其他作家就会开始画细节图,制作费则由众筹筹集。他想让观众在电影里也能感受到温暖,所以突出了用手作画的感觉。去年在日本上映的该电影吸引了180万名观众。 并不是单纯因为画得好,书和电影才卖得好。他积极利用了日本的收费会员制社交网络服务(SNS)“在线沙龙”。在线沙龙订阅人数位居第一(6.5万名)的他果断放弃了著作权,免费向粉丝们发放了画作。粉丝们利用这些,在日本各地举行了画册展示。2019年,更是在法国巴黎埃菲尔铁塔举行了日本作家中的首次画册展示。 去年电影上映时,因新冠肺炎疫情电影院街被撤走后,他在保育院等地招募希望观看电影的孩子,同时通过SNS连接了想要送给他们电影票作为礼物的成年人。该影片口碑良好,得到了来自世界40家发行公司的出口邀请。 事实上,他从19岁开始作为笑星活动,拥有特殊的经历。怀着“想挑战能够超越语言障碍的领域”的想法,在29岁那年他成为了画册作家。但由于当时众筹尚未大众化,一度被当作诈骗犯,在日本被烙上了“非好感艺人”的烙印。一提起梦想就会遭到嘲笑的《烟囱小镇的普佩尔》世界反映了作者的经验。他说:“希望能在新冠疫情中尽最大努力为所有有梦想的人加油,因此没有推迟上映日期。我很荣幸能在娱乐世界中的亚洲领袖韩国上映电影。”

