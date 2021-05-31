“美国经济增长3~4个百分点时，世界经济增长1个百分点左右”. May. 31, 2021 07:19. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 有预测称，5.9万亿美元规模的经济扶持(刺激)政策及基础设施投资计划等乔•拜登美国政府的财政支出扩大，将使包括美国在内的世界经济增长率最多提高1个百分点。 据韩国银行30日公布的《拜登政府财政政策对美国和世界经济增长的影响》报告，经合组织(OECD)推测，如果美国的财政扩大导致美国经济增长率提高3~4个百分点，世界经济增长率将上升1个百分点左右。从国家来看，欧元区、中国和日本的增长率将提高0.4%至0.5个百分点。 从今年3月开始执行1.9万亿美元规模的经济刺激政策的拜登政府，为支援新型冠状病毒肺炎(COVID-19)损失和大规模基础设施投资，正在推进在未来10年内扩大5.9万亿美元规模的财政支出。报告解释说：“如果美国经济增长势头扩大，将通过全球贸易及投资扩大等，对其他国家产生积极影响。”但同时报告也指出，“拜登政府的财政急剧扩大可能会引发通货膨胀，并导致民间投资萎缩等副作用，因此有必要多加注意。”

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