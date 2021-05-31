丰田确保充足零部件，4月业绩创历史新高. May. 31, 2021 07:19. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 日本丰田汽车今年4月份的销量创下了4月历史最高业绩。有分析认为，最近随着全球经济的恢复，主要汽车企业的业绩正在好转，但其中丰田的业绩最为突出。 丰田方面28日表示，4月份的销量为85.9448万辆。与去年4月的42.3302万辆相比增加了103%。与前一年同期相比，销量连续8个月保持增长。此前的3月销量为98.2912万辆，创下了自1937年公司创立以来的最高业绩。得益于此，今年1~4月的销量为331.9572万辆，比去年同期增加了33.4%。 丰田之所以崭露头角，是因为其在应对车载半导体不足问题上表现出了很强的实力。丰田只在美国、加拿大、捷克的工厂因半导体不足而经历了生产中断和减产，在日本、中国、东南亚、中南美、非洲等大部分地区的工厂仍在正常生产。日本国内工厂因受到当地半导体企业“Renesas”3月工厂火灾的影响，计划在6月中断两处工厂的生产。 丰田过去每次需要零部件时都会订购并得到供货，但2011年经历东日本大地震后改变了战略。之前丰田不需要承担零部件库存，因此被认为是有效的管理方式，但是以东日本大地震导致丰田工厂和零部件公司的生产全部停止为契机，有人提出有必要提前准备至少几个月的生产量。 每件零部件都引进了1~4个月具备充足库存的采购体系，并与零部件合作企业详细共享中长期生产计划。配件公司可以克服可能承担库存的负担，稳定地增加产量。汽车业界认为这是丰田摆脱半导体难关的秘诀。 在美国和中国的需求逐渐恢复的情况下，尤其在中国与其他公司相比取得了不错的成果，也产生了影响。丰田今年1月至4月在美国售出84.2377万辆，同比增长45.1%；在中国售出63.3849万辆，成功增加53.2%。同期，现代汽车集团在美国的销量增加了41.8%，但在中国仅增加了5.5%。丰田在中国的销量从2019年开始逆转了日本国内的销量，在丰田的主要市场业绩中，中国继美国之后上升到了第二位。 日产、本田等日本的其他整车企业也表现出了大幅改善业绩的趋势。日产4月在全世界售出35.8656万辆，比去年4月增加了65.1%。以产量代替销量的本田也在4月份在全世界生产了41.4532万辆，比去年同期增加了94.8%。

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