摘下口罩迎来长假，美国3700万人“报复性旅行”. May. 31, 2021 07:20. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国从当地时间28日起进入阵亡将士纪念日（31日）长假，佛罗里达州迈阿密南海滩。海边享受阳光的人人潮涌动。主要街道直到深夜都是不夜城，露天酒吧和餐厅座无虚席。很难找到戴着口罩的人。这是《迈阿密先驱报》等当地媒体通过视频报道的休假场景。 迎来长假，美国全国的疗养地挤满了游客。完成新冠疫苗接种的美国人大举踏上旅行之路，使机场和道路拥挤不堪。不但是受新冠疫情影响去年3月开始的封锁令等日常限制被取消，戴口罩的义务事实上也被解除，美国人在第一个长假里爆发了旅游欲望。 根据美国运输安全管理局统计，27日有185万人乘坐飞机，28日达到196万人，创下了新冠大流行病期间的最高值。每天乘坐飞机的人数单日超过190万，是自去年3月以来的第一次。由于现在海外游客还不多，虽然没能达到2019年的250万名的水平，但国内游客的活动已经恢复到了正常水平。美国运输安全管理局曾表示，针对这一情况，将招聘6000名新职员。 据美联社报道，迪斯尼乐园所在的东南部代表性疗养地奥兰多，机场利用率恢复到新冠疫情以前的90%。佛罗里达州德莱海边的“克莱恩海滩屋”经理卡什·巴雷斯特瑞说：“虽然现在进入淡季，但访问人数并未减少。”酒店住宿费上月平均上涨8%，本月又上涨了9%。机票也在上个月上涨了10%，反映了需求。需求量突然增加，有些人找不到租赁汽车而急得直跺脚。 据全美汽车协会推算，在此次休假期间前往50英里以上旅行地点的美国人将达到3700万人。据汽油价格分析企业“GasBuddy”预测，美国人在为期四天的休假期间用于汽车旅游的燃油费将达到47亿美元（约合5.24万亿韩元）。全美汽车协会发言人珍妮特·麦基表示：“业界称之为‘报复性旅行’，用掉了（此前没能使用的）富余资金和带薪休假，将会出现更多的旅行和更大的消费。” 美国国土安全部长马略卡斯28日在接受美国广播公司（ABC）电视台采访时表示：“目前正在就国际旅行所需的疫苗护照进行缜密研究。”如果建成疫苗护照系统，接种疫苗者的海外旅行很有可能获得自由。但是，对此的询问接连不断后，国土安全部解释说：“这意味着美国人正在寻找可以快速进入其他国家的方法，联邦（政府）没有关于疫苗护照的权限。”

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