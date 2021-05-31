“要提高疫苗接种率”……超乎想象的奖励：15亿韩元的公寓、17亿韩元的彩票. May. 31, 2021 07:19. by 趙鍾燁, 金祺容 jjj@donga.com,kky@donga.com. 各国都在为提高新冠病毒疫苗的接种率竭尽全力，作为接种奖励，甚至出现了价值15亿韩元的公寓。像彩票一样用抽中巨额现金支付的事例也层出不穷。 据香港《南华早报》29日报道，信和集团、华人置业集团等香港房地产财阀企业在前一天共同表示，为鼓励接种新冠疫苗，将提供奖品。一等奖为面积42平方米（约12.7坪）的新公寓，价格为1080万港币（约合15.5亿韩元）。活动截止日期为9月1日，通过抽签进行。应征对象是两次接种新冠疫苗的18岁以上香港市民。此外，还将通过抽签向20人分别奖励10万港币（约合1400万韩元）。 香港拥有所有成年人都能接种的疫苗，但由于强行实施《国家保安法》（香港保安法）等，居民不信任政府，香港全体750万人口中只有12.6%接种了疫苗。据分析，香港特区行政长官林郑月娥上周表示将排除直接提供现金或实物的奖励措施后，出现了由民间提供奖品的方式。《南华早报》称：“提供公寓对于住房严重不足的香港具有特殊意义。” 疫苗大有富余、但接种速度缓慢的美国，出现了像彩票中奖一样发放巨额奖金的州。据《洛杉矶时报》等媒体报道，加利福尼亚州将在下个月15日，以接种一次以上疫苗的加利福尼亚居民为对象进行抽奖，向中签的10人发放150万美元（约16.7亿韩元），向其他30人发放5万美元（约5570万韩元）。中奖奖金从州政府税收中支付。 22岁的阿比盖尔·伯根斯克26日在美国俄亥俄州中了名为“疫苗一百万（Vax a Million）”的疫苗彩票，获得了100万美元（约合11亿韩元）。在今后4周时间里，每周会有一名中奖者出现。纽约州和马里兰州也为疫苗接种分别拿出了500万美元（约合56亿韩元）和40万美元（约合5亿韩元）的最高奖金。纽约市则将四年制公立大学的全部学费和生活费作为奖品。 这种“疫苗福利彩票”正在产生实际效果。美国俄亥俄州公布中奖金额后，本月13日至19日的一周里接种者约为12万人，比前一周（9万人）增加了33%。 最近在新冠疫情严重的泰国，出现了小牛的奖品。据路透社等媒体报道，在泰国北部清迈州的麦昌地区，决定从6月第一周开始的24周，每周在接种疫苗的居民中抽出1人赠送1头小母牛。在这一地区，一头小牛的价格为1万铢（约36万韩元）左右。据当地行政负责人介绍，该地区人口约为4.3万人，此前有过不信任疫苗的氛围，但当传出小牛作为奖品的消息后，优先接种对象中有4000多人预约了接种。 相反，也出现了未接种疫苗遭受损失的情况。据美国广播公司称，将于下月在美国佛罗里达州圣彼得堡举行的摇滚组合“少年瓶装火箭”演唱会门票，接种疫苗者只需18美元（约2万韩元），而未接种疫苗的人需要支付高达56倍的1000美元（约112万韩元）才能购买。沙特阿拉伯决定禁止未接种疫苗的人赴圣地朝觐，并限制使用大众交通工具。

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