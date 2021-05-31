韩国每3户家庭中就有1户是单人家庭. May. 31, 2021 07:20. by 李智云记者•李美智记者 easy@donga.com,image@donga.com. 单人家庭(1人家庭)正在快速增加。在全体中所占比率在5年内增加了近10个百分点，三户人家中就有一户是“我一个人的家庭”。再加上一半的20多岁年轻人积极看待“单身代替结婚”，预计单人家庭会继续增加。 30日，据大韩民国女性家族部对全国1.0997万户家庭进行调查发表的“第4次家庭实态调查结果”，去年国内1人家庭的比率增加到了全体的30.4%。考虑到2015年调查时的21.3%，短短5年间增加了9.1个百分点。2010年同一调查中，这一比例为15.8%。也就是说，10年间增长了近2倍，增速也在加快。 也就是说，由夫妇和子女组成的家庭正在减少。据统计，一直以来在韩国社会被视为“标准家庭”的夫妇和未婚子女组成的家庭比重到2020年达到31.7%。仅在5年前，这一比例还高达44.2%。但时隔5年，这一数字与单人家庭几乎没有什么差别。 这导致了每户家庭家庭人口数的减少。每户家庭的家庭人口数从2015年的平均2.8名减少到2020年的2.3名。据预测，在2023年实施的第5次调查中，单人家庭的比率将超过由夫妇和子女组成的家庭。首尔女子大学社会福利系教授郑在勋(音)表示：“随着雇佣不安的增加和女性的社会参与度的上升，原有的家庭观已经不再有效”，“应该将以家庭为中心的福利政策转变为以个人为中心。”

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