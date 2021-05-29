三星邀请两大劳总前委员长…分公司人事组长参加劳资相生讲座. May. 29, 2021 07:04. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星集团28日表示，邀请前韩国劳动组合总联盟委员长金东万和前全国民主劳动组合总联盟非常对策委员长白顺桓，在京畿龙仁市三星人力开发院进行了劳资相生讲座。三星所有分公司的人事组长听了讲座。 他们评价了最近社会变化和过去一年三星劳资关系的变化，并讨论了今后设定理想的劳资关系的方案。三星电子副会长李在镕去年5月宣布劳资关系发生变化后，三星曾邀请经济社会劳动委委员长文成贤听取社长团的演讲。

한국어