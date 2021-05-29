“零选”李俊锡在预备竞选中名列第一……新保守的心声. May. 29, 2021 07:05. . 国民力量党党代表（党首）选举预备竞选（入围选拔）中，36岁的前最高委员李俊锡以第一名通过。这次入围选拔是两家机构以2000名普通国民和2000名党员为对象进行的舆论调查，以1比1的比率合算出来的结果。李俊锡的支持率为41%，第二名前议员罗卿瑗的支持率为29%。没有国会经验的第一名和四选议员出身的第二名的差距超过了10个百分点。接下来是朱豪英（五次当选）、洪文杓（四次当选）、赵庆泰（五次当选）议员作为第三名到第五名，搭上了正式竞选的末班车。虽然是预备竞选，但表现出了30多岁“李俊锡旋风”实有其事。 在普通国民调查中，李俊锡（51%）的支持率高达罗卿瑗（26%）的近两倍，但在党员调查中，前两名的位置却颠倒过来，但两者之间的差距仅为1个百分点。也就是说，至少在党内支持率上重量级人物会占据优势的普遍预测是错误的。反映在“李俊锡旋风”上的，是党员们迫切希望借此机会彻底改变保守在野党的体制。 在4月7日再补选中获胜以后，国民力量党在招聘外部总统候选人的问题上展开了激烈的神经战，而不是在党内革新。这简直就是躺着等着柿子掉下来的不像话的态度。这就是虽然执政党的非好感度增加，但在野党的非好感度没有大幅改善的原因。如果不能进行符合民心的改革和变化，在野党随时都有可能被撇开。现在，面对还剩不到一年时间的总统选举，国民力量党应表现出更加灵活、革新的保守在野党的掌权目标。 6月11日的全党大会的胜负将以“党员投票70%，普通国民民意调查30%”的方式决定。与预备竞选不同，正式竞选采取党票和普通国民舆论调查7比3的比例，因此很难预测结果。因为党员比重大，很多人担心会不会像过去一样，再次出现系派斗争、抹黑宣传等旧态。但国民把此次全党大会视为衡量保守在野党革新和变化的试金石。在此次全党大会上，绝不能重演过去泥田乱斗的党内竞选状况。这是“李俊锡旋风”扔给此次全党大会的明确信号。

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