郑义溶：“美国向韩军提供疫苗援助，与联合军演一码归一码”. May. 29, 2021 07:05. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韩国外交部长郑义溶明确表示，美国向韩国军队提供新冠疫苗的援助，与重启韩美联合军事演习问题无关。 郑义溶28日在出席国会外交统一委员会全体会议时，在回答国民力量党议员金硕基“韩国政府以新冠疫情为由不搞军事演习，是否因此美国才向韩国军队提供疫苗？”的问题时表示：“不是那么回事，与提供疫苗无关，韩美联合军演的时间、规模、方式将由军方之间磋商决定。” 分析认为，郑义溶的回答否认了预定8月举行的韩美联合军演与美国提供疫苗的关联性，将重点放在缩小军演规模的可能性上。韩国总统文在寅也在25日举行的朝野五党代表座谈会上表示：“因为新冠疫情，很难举行大规模军演。” 郑义溶在回答国民力量党议员朴振“是否就向韩国军队提供疫苗援助事先有过讨论？”的问题表示：“在举行首脑会谈之前，我听到的解释是，拜登总统将在首脑会谈中直接提及，美国几乎是在最后阶段决定的。” 当天，郑义溶就东京奥运会组委会在网站地图上将独岛标记为日本领土一事表示：“绝不容忍日本国内在独岛问题上的错误行动。将尽可能采取强有力的应对措施。”

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