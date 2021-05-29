致忘记生活理由的忧郁的你. May. 29, 2021 07:05. by 孙民奎 ／ 《yes24》 人文MD . 在小学朋友的婚礼上听到了一个同学不幸去世的消息。消息说是自杀的。是说可能是因为忧郁症加重，所以做出了极端的选择。虽然不是很亲密，但浮现小时候在运动场上笑着跑着的朋友，心情也随之复杂。 并不是所有的忧郁症患者都想自己放弃人生，但一些人想自己决定给人生画上句号。作者一生中多次想结束生命。20年的忧郁症经历、7年宅居经历、10年试图自杀经历……这本书是作者与忧郁症斗争很长时间时写下的记录。引用作者的话来说，患有抑郁症的人“人生是有限的”。因为他自己都不知道什么时候会放弃自己的生活。 希望是有的。忧郁症治疗药物和咨询治疗等现代医学，推动了对抗忧郁症的有效工具和有关忧郁症的知识。现在有很多书可以帮助普通人，即使不去医院，也能容易理解忧郁症。 这本书也是为了更能理解忧郁症而写的。如果说其他书籍的重点是传递知识，那么这本书更重视共鸣。长期患有忧郁症的作者的记录很真率。毫不修饰地讲述了试图自杀、自残、与家人有关的小插曲等。在艰难的状况中，也没有药物的帮助，作者正面突破了抑郁症。但这并不是说该书不信任现代医学。作者说，虽然因为各种情况没有去医院，但最好是去医院接受帮助。作者还提出忠告说，越是不想到医院接受治疗的患者，家人越应该代为劝告接受医院治疗。 书中有很大部分内容用在没有药物和医疗人员的介入、独自面对忧郁症并取得效果的方法上。如果介绍几种内容，就是“在超市买三种东西”“到图书馆散步”“没有想法地看免费电影”“听地方自治团体运营的体验计划”等。韩国社会对忧郁症说得不多，但作者表示，坦诚地谈论忧郁症，有助于缓解忧郁症。 为了让忧郁症患者自己站起来，他还向家人和朋友提供了可以实践的方法。需要介入，但要遵守适当的界线，也要注意自己的心理健康。这是周围的人要做的事情。作者说，最重要的是患者要下定自己生存的决心。自杀是“对亲人的谋杀”。死者的痛苦只会转嫁给遗属和熟人，痛苦并没有消失，因此我们要活下去。活到死，这是做人的道理。

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