“韩国人”罗健儿，SNS上的文字也是用韩文写的. May. 29, 2021 07:05. by 兪載泳 elegant@donga.com. 2018年以特别归化入籍获得韩国国籍的职业篮球KCC队的罗健儿(32岁•199公分•照片•原名里卡多-拉特里夫)在自己的社交网络服务(SNS)上首次展示了熟练的韩语写作实力。为了参加6月举行的国际篮球联盟(FIBA)亚洲杯预选赛，25日加入韩国国家男子篮球队训练的罗健儿27日晚在自己的SNS上上传了与10名国家队队友的合影，并用韩文写道：“我的新绰号是‘captain’健儿，太棒了！。”吓一跳的朋友发帖问“是谁写的”，罗健儿马上回复说“我自己”。一位粉丝发来加油信息说：“用韩语写的，太感动了。” 以新任主教练赵相贤体制首次召集的国家队队长是李大成(30岁•Orion队)。这被解读为，与李大成关系密切的罗健儿决心帮助李大成，努力发挥副队长的作用。在美国大学篮球1部戴维森大学效力的李贤重、高丽大学河润基、龙山高中吕俊硕等年轻血液大举加入的国家队中，罗健儿的年龄最大。李大成加入训练后，罗健儿也毫不吝啬地每天给后辈们买咖啡。KGC的冠军主角全圣贤也在SNS上上传了罗健儿买咖啡的照片，表达了“感谢健儿哥”的心意。 罗健儿在2012~2013赛季首次登上韩国职业篮球舞台，在9个赛季中场均能得到19.0分和10.9个篮板球。本赛季带领球队获得常规赛冠军和总决赛亚军的罗健儿14日决定与KCC队再同行3年。罗健儿的爱国心没有改变，尽管去年饱受种族歧视性恶性留言和辱骂，但他仍然表示“爱韩国”。

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