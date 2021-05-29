尹昊重：“第二次追更将对韩国经济起到特级润滑油的作用”. May. 29, 2021 07:05. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 执政圈内出现了为克服新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情导致的经济萎缩，有必要制定第二次追加更正预算(追更)的声音。 共同民主党院内代表尹昊重28日在最高委员会议上表示：“在昨天(27日)的国家财政战略会议上，党政青面对面地讨论了财政运营基调”，“如果顺利地接种新冠状肺炎疫苗，顺应放宽保持社交距离等国民日常生活和经济活动恢复的步伐，制定第二次追加更正预算，将对我国经济起到特级润滑油的作用。”此前，政府曾于3月编制了14.9万亿韩元规模的追加更正预算，以支援小工商业者、雇用弱势群体。 尹院内代表表示：“在新冠病毒危机中，韩国经济一直保持良好状态，财政的作用很大”，“不仅是明年的财政，在下半年的经济运营上，我们期待政府的包容性扩张财政政策。”文在寅总统27日在国家财政战略会议上也表示，“虽然要求扩张性财政政策的意见和重视财政健全性的意见存在分歧，但至少到明年为止，为了切实的反弹和消除新冠疫情差距，有必要维持扩张财政基调。” 随着党政一致强调扩张财政，企划财政部也倾向于追加更正预算。企划财政部第一副部长李亿沅当天在政府首尔大厦召开的“中央紧急经济对策本部会议”结束后在记者会上就编制追加更正预算表示，“为了让韩国经济回归到正常发展轨道上来，需要更快、更强的恢复”，“危机过程中损失集中于低收入、弱势群体等，民营经济的困难正在继续。”

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