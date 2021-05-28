朝鲜宣布退赛，韩国队升至世界杯亚洲区预选赛H组头名. May. 28, 2021 07:27. by 金東昱 creating@donga.com. 随着在2022卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛中宣布不参加的朝鲜队的比赛全部被判无效，韩国国家足球队升至小组第一。国际足联(FIFA)27日表示，朝鲜队进行的5场比赛全部无效，将重新计算H组各队的积分。 韩国队从小组第二名(积8分•2胜2平)上升到第一名(积7分•2胜1平)。韩国队在2019年访问平壤的客场比赛中以0比0与朝鲜队握手言和。排在小组第3位(积8分•2胜2平1负)的黎巴嫩队在净胜球上落后韩国队，排在了第2位(积7分•2胜1平)，而此前的小组第1位(积9分•3胜2负)土库曼斯坦队则下滑到了第3位(积6分•2胜2负)。

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