朝鲜的威胁日益扩大，韩美军演何时恢复正常？. May. 28, 2021 07:27. . 文在寅总统在26日与朝野5党代表举行的午餐座谈会上表示：“因为新冠疫情，大规模军演有点困难吧。像过去众多兵力进行面对面演习，条件上很难做到，具体的时间、方式、水平问题，今后会慎重决定。”对此，美国国防部反复强调了通过联合军事演习保持准备态势的重要性，并表示：“关于演习的规模、范围和时间，（韩美之间）将通过双边会谈来决定。” 文在寅总统的发言可以理解为，为恢复韩朝、朝美对话，只能继续维持一段时间以来减少联合军演的基调。韩美从2018年开始考虑到对朝谈判和新冠疫情，大幅缩小了联合军演的规模。在韩美首脑会谈上，拜登总统发表了向55万韩国军队提供新冠疫苗的计划后，虽然有预测说8月份的联合训练将会正常化，但文在寅总统表示，需要考虑的因素很多，划清了界限。 2018年对话局面开始以来，韩美两国停止大规模联合军演与朝鲜停止核试验和试射远程导弹联系在一起，并固定为“同时停止演习和挑衅”。但是因为朝鲜的拒绝，对话长期处于中断状态，在这种情况下朝鲜持续进行短程导弹挑衅。但是，韩美军事同盟的一个轴心——联合军事演习加上新冠疫情，缩小成了没有实际机动训练的指挥所训练。因此，美军方面不断有人担心会应对态势松懈。 在目前朝鲜寻找挑衅借口并不断提高威胁力度的情况下，韩美大规模联合军事演习可能会成为朝鲜通过大规模核、导弹挑衅制造危机的借口。因此，从管理朝鲜的角度出发，韩美有必要调整演习规模。但是在朝鲜一再拒绝韩美对话手势的情况下，不能再继续以柔和手势让朝鲜争取到时间。再加上诸如早早交出3个月后演习的急躁症，只会让朝鲜产生错误的判断。

한국어