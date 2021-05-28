拜登要求中情局“重新调查中国实验室新冠病毒起源”. May. 28, 2021 07:27. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 新冠病毒的起源争论持续的情况下，美国总统拜登表示美国情报当局的判断出现分歧，指示进一步调查。 拜登26日在声明中表示：“今年3月，我已向中央情报局等情报部门指示，分析新冠病毒的起源，是动物与人类的接触引起的，还是实验室事故引起的。” 拜登表示，最近听取与此相关的报告的结果，情报当局并没有得出明确的结论。情报机构中，两处认为动物起源说，另一处认为实验室泄漏说，但均表示可信度低或中等。拜登指示情报当局，为了接近明确的结论，90天内要再次进行分析报告。 美国公开没有得出结论的情报部门活动是非常罕见的事情。彭博社分析说：“这表明美国还没有排除中国实验室泄漏的可能性。”拜登在声明中对中国施压称：“为了让中国配合完全、透明、以证据为基础的国际调查，美国将同全世界具有同样想法的同盟一起行动。” 对此，中国反驳说：“美国企图把新冠病毒溯源政治化。”中国驻美大使馆27日在网站上谴责说：“某种政治势力无视必须对抗新冠大流行的紧急需要，沉迷于谴责游戏。”但内容中并未言及拜登的声明。 世界卫生组织曾发表报告说，新冠病毒来自中国武汉病毒研究所的可能性很低，但最近《华尔街日报》报道说，武汉病毒研究所可能是新冠病毒的发源地，从而使围绕起源的争议愈演愈烈。

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