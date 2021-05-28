李柱烈“不能错过时机”…暗示年内上调利率. May. 28, 2021 07:28. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韩国银行总裁李柱烈暗示了年内上调基准利率的可能性。这表明，为了不让在克服新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的过程中释放的资金，引发家庭负债激增或通货膨胀等其他危机，可以在适当的时候上调利率。 27日，韩国银行金融货币委员会将基准利率冻结为年0.5%后，李总裁召开记者会表示：“年内能否上调(利率)取决于经济状况的发展。”去年5月，基准利率从年0.75%下调至0.5%，此后连续一年冻结。韩国银行当天预测，今年韩国的经济增长率为4.0%，比2月份的预测值高出1.0个百分点。 李总裁表示：“为了应对新冠肺炎疫情导致的经济停滞的可能性，破例地放宽了货币政策，如果经济好转，当然会采取适当的措施”，“虽然不会根据经济状况急于实现利率政策的正常化，但我认为不应该错过时机。” 但是，他表示：“虽然不能太急于恢复正常，但不能影响经济复苏”，“虽然上调利率会加重家庭的利息偿还负担，但如果家庭负债持续增加，副作用会更大，如果要进行调整，就要付出更大的代价。”当天，KOSPI指数比前一天下降2.92点(0.09%)，以3165.51点收盘。

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