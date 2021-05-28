文在寅：“如果能再活一次，我想种树或者务农”. May. 28, 2021 07:28. by 黃炯? constant25@donga.com. “如果我能再活一次，我想把种树作为专业，或者自由地务农生活。” 在27日公开的“第二届P4G（为实现绿色增长及全球目标2030的连带）峰会”相关特别谈话视频中，文在寅总统介绍了青瓦台内的冷杉等。当演员朴珍熙说“你好像树林解说员”时，文在寅做出了上述表示。 有些人认为这反映了2017年5月10日就任的文在寅在任期还剩不到1年之际的感想。文在寅在青瓦台官邸前种了一小块地，对农业和植物很感兴趣。他在就任前的2017年4月接受《东亚日报》采访时，也把“能遛一遛（在梁山的宠物犬）‘地板’、给宅旁地浇水、拔杂草、一边把脚泡在家门口的小溪里喝杯米酒一边读书的日子”当为“完美的一天”。 当天公开的37分钟视频中，文在寅和朴珍熙以及电视主持人泰勒·拉什一起在青瓦台内散步，就此次峰会的意义和日常中的环境运动等进行了交谈。文在寅在散步途中指着青瓦台盛开的羊踯躅说：“我去朝鲜的时候，李雪主女士（朝鲜国务委员长金正恩的夫人）说过，7、8月份白头山天池上羊踯躅盛开，羊踯躅也受气候变化的影响，群体生长地正在减少。” 当被问及“如果您成为地球总统，有没有想提出的公约”时，文在寅表示：“我非常担心海洋垃圾和海洋废弃物。我想把减少海洋污染作为全球课题提出来。”他就环保活动表示：“重要的是不能有一个人的努力没有什么用的想法。”青瓦台相关人士解释说：“预计P4G的首尔宣言中将包含解决海洋塑料等海洋污染问题的强烈意志。”

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