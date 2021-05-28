免费诊疗服务48年…将餐馆工作积攒下来的全部财产都捐出去. May. 28, 2021 07:28. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 48年来免费诊疗1.5万多名患者的建国大学神经外科教授高英初(68岁)和将毕生积攒的全部财产都捐赠给邻居的卢判顺(81岁)给LG留下了深刻的印象。 LG福利财团27日表示：“向一生默默地走着只属于自己的服务之路的高教授和卢教授颁发了义人奖。” 高教授在医学院本科就读的1973年加入天主教学生会，每周到首尔边缘的贫民窟等医疗薄弱地区进行免费诊疗服务后，已经进行了48年的志愿服务。从1977年开始，她每周两次以上前往“全真常医院”、“约瑟夫医院”、“拉斐尔诊所”等首尔的免费诊所进行志愿服务。接受高教授诊疗的患者共有1.5万名。 2005年，定期进行诊疗的“脑积水”(脑内脑脊髓液非正常积累的现象)患者过了应该接受治疗的时期，却一直没有消息，于是她亲自前往患者家中就诊。高教授发现昏迷患者后，立即将患者转移到自己工作的建国大学医院，亲自主持手术，挽救了患者的生命。 居住在全北群山的卢判顺把通过家政服务员、餐馆工作、经营澡堂等一生积攒的全部财产4.3亿韩元都捐赠给了地区社会的困难邻居。2019年和去年，为家境了困难的大学生，卢某向群山大学发展支援财团捐赠了3.3亿韩元，今年4月他还向群山市和全北社会福利共同募捐会捐赠了1亿韩元。他平时住在小单间，用敬老院提供的免费供餐盒饭解决伙食问题，过着勤俭节约的生活。卢先生发表获奖感言说：“我只要有一个卧室就可以，在余生中寻找帮助邻居的方法。”

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