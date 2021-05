格林童话《饥饿的毛毛虫》美国作家埃里克•卡尔去世. May. 28, 2021 07:28. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 世界著名的图画童话《饥饿的毛毛虫(The Very Hungry Caterpillar)》的作者、美国作家埃里克•卡尔(照片)23日(当地时间)去世。享年92岁。 据外媒26日报道,卡尔23日在美国马萨诸塞州的工作室因肾衰竭去世。1969年出版的卡尔的代表作《饥饿的毛毛虫》讲述了一只饥饿的毛毛虫经过一周的饮食成长,并最终成长为蝴蝶的故事。据美国出版社“企鹅兰登书屋”透露,由224个单词和图片组成的《饥饿的毛毛虫》被翻译成包括韩国语在内的70多种语言,销量超过5500万册。卡尔曾在1994年接受《纽约时报》采访时表示,“《饥饿的毛毛虫》是关于希望的书籍”,“任何人都可以成长并展翅高飞。” 卡尔于1929年在美国出生,父母是来自德国的移卡尔他与作家比尔•马丁见面,踏上了作家之路,1967年故人以《棕熊,棕熊,你在看什么(Brown Bear, Brown Bear, What do you see)》在文坛出道。

